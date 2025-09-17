КотировкиРазделы
Валюты / NE-WTA
NE-WTA

10.3502 USD 0.7827 (8.18%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NE-WTA за сегодня изменился на 8.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.3500, а максимальная — 10.4000.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.3500 10.4000
Годовой диапазон
2.7500 15.5200
Предыдущее закрытие
9.5675
Open
10.3900
Bid
10.3502
Ask
10.3532
Low
10.3500
High
10.4000
Объем
9
Дневное изменение
8.18%
Месячное изменение
17.75%
6-месячное изменение
66.67%
Годовое изменение
-32.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.