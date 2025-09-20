CotationsSections
NE-WTA: Noble Corp plc

8.8000 USD 1.5502 (14.98%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NE-WTA a changé de -14.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.8000 et à un maximum de 8.8000.

Suivez la dynamique Noble Corp plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
8.8000 8.8000
Range Annuel
2.7500 15.5200
Clôture Précédente
10.3502
Ouverture
8.8000
Bid
8.8000
Ask
8.8030
Plus Bas
8.8000
Plus Haut
8.8000
Volume
1
Changement quotidien
-14.98%
Changement Mensuel
0.11%
Changement à 6 Mois
41.71%
Changement Annuel
-42.86%
20 septembre, samedi