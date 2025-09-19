KurseKategorien
NE-WTA: Noble Corp plc

10.3502 USD 0.7827 (8.18%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NE-WTA hat sich für heute um 8.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.3500 bis zu einem Hoch von 10.4000 gehandelt.

Verfolgen Sie die Noble Corp plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
10.3500 10.4000
Jahresspanne
2.7500 15.5200
Vorheriger Schlusskurs
9.5675
Eröffnung
10.3900
Bid
10.3502
Ask
10.3532
Tief
10.3500
Hoch
10.4000
Volumen
9
Tagesänderung
8.18%
Monatsänderung
17.75%
6-Monatsänderung
66.67%
Jahresänderung
-32.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K