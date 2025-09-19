Währungen / NE-WTA
NE-WTA: Noble Corp plc
10.3502 USD 0.7827 (8.18%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NE-WTA hat sich für heute um 8.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.3500 bis zu einem Hoch von 10.4000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Noble Corp plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.3500 10.4000
Jahresspanne
2.7500 15.5200
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.5675
- Eröffnung
- 10.3900
- Bid
- 10.3502
- Ask
- 10.3532
- Tief
- 10.3500
- Hoch
- 10.4000
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 8.18%
- Monatsänderung
- 17.75%
- 6-Monatsänderung
- 66.67%
- Jahresänderung
- -32.79%
