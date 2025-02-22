通貨 / LCNB
LCNB: LCNB Corporation
16.35 USD 0.50 (3.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LCNBの今日の為替レートは、3.15%変化しました。日中、通貨は1あたり15.78の安値と16.47の高値で取引されました。
LCNB Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LCNB News
1日のレンジ
15.78 16.47
1年のレンジ
13.33 17.92
- 以前の終値
- 15.85
- 始値
- 15.78
- 買値
- 16.35
- 買値
- 16.65
- 安値
- 15.78
- 高値
- 16.47
- 出来高
- 57
- 1日の変化
- 3.15%
- 1ヶ月の変化
- 2.83%
- 6ヶ月の変化
- 10.40%
- 1年の変化
- 9.88%
