货币 / LCNB
LCNB: LCNB Corporation
16.05 USD 0.10 (0.63%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LCNB汇率已更改0.63%。当日，交易品种以低点16.00和高点16.36进行交易。
关注LCNB Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
16.00 16.36
年范围
13.33 17.92
- 前一天收盘价
- 15.95
- 开盘价
- 16.00
- 卖价
- 16.05
- 买价
- 16.35
- 最低价
- 16.00
- 最高价
- 16.36
- 交易量
- 22
- 日变化
- 0.63%
- 月变化
- 0.94%
- 6个月变化
- 8.37%
- 年变化
- 7.86%
