LCNB: LCNB Corporation
15.95 USD 0.02 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LCNB за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.73, а максимальная — 16.07.
Следите за динамикой LCNB Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LCNB
Дневной диапазон
15.73 16.07
Годовой диапазон
13.33 17.92
- Предыдущее закрытие
- 15.93
- Open
- 16.07
- Bid
- 15.95
- Ask
- 16.25
- Low
- 15.73
- High
- 16.07
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 0.31%
- 6-месячное изменение
- 7.70%
- Годовое изменение
- 7.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.