LCNB: LCNB Corporation
16.35 USD 0.50 (3.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LCNB hat sich für heute um 3.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.78 bis zu einem Hoch von 16.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die LCNB Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
15.78 16.47
Jahresspanne
13.33 17.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.85
- Eröffnung
- 15.78
- Bid
- 16.35
- Ask
- 16.65
- Tief
- 15.78
- Hoch
- 16.47
- Volumen
- 57
- Tagesänderung
- 3.15%
- Monatsänderung
- 2.83%
- 6-Monatsänderung
- 10.40%
- Jahresänderung
- 9.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K