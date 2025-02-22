Devises / LCNB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LCNB: LCNB Corporation
16.02 USD 0.33 (2.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LCNB a changé de -2.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.56 et à un maximum de 16.23.
Suivez la dynamique LCNB Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LCNB Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Should Value Investors Buy LCNB (LCNB) Stock?
- Legence files for proposed Nasdaq IPO
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- LCNB Corp. declares $0.22 per share quarterly dividend
- LCNB (LCNB) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Are Investors Undervaluing LCNB (LCNB) Right Now?
- Is LCNB (LCNB) Stock Undervalued Right Now?
- LCNB Corp. Stock: 5.9% Dividend Yield; Upgrading To Buy (NASDAQ:LCNB)
- Why LCNB (LCNB) Might be Well Poised for a Surge
- LCNB Posts 486% Profit Jump in Q2
- LCNB earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- LCNB (LCNB) Tops Q2 Earnings Estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- LCNB Corp. announces dividend of $0.22 per share
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Range quotidien
15.56 16.23
Range Annuel
13.33 17.92
- Clôture Précédente
- 16.35
- Ouverture
- 16.23
- Bid
- 16.02
- Ask
- 16.32
- Plus Bas
- 15.56
- Plus Haut
- 16.23
- Volume
- 84
- Changement quotidien
- -2.02%
- Changement Mensuel
- 0.75%
- Changement à 6 Mois
- 8.17%
- Changement Annuel
- 7.66%
20 septembre, samedi