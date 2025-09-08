通貨 / KDP
KDP: Keurig Dr Pepper Inc
27.20 USD 0.06 (0.22%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KDPの今日の為替レートは、-0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり27.08の安値と27.45の高値で取引されました。
Keurig Dr Pepper Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KDP News
- Buy Wide-Moat PepsiCo: Activist Involvement Is Icing On The Cake (NASDAQ:PEP)
- キューリグ・ドクターペッパー、米国コーヒー部門の社長にオリビエ・ルミールを任命
- パイパー・サンドラー、キューリグ・ドクター・ペッパーの目標株価を35ドルに引き下げ
- キューリグ・ドクターペッパー、四半期配当0.23ドルを発表
- キューリグ・ドクター・ペッパー株、52週安値の27.10ドルを記録
1日のレンジ
27.08 27.45
1年のレンジ
26.58 38.92
- 以前の終値
- 27.26
- 始値
- 27.13
- 買値
- 27.20
- 買値
- 27.50
- 安値
- 27.08
- 高値
- 27.45
- 出来高
- 20.924 K
- 1日の変化
- -0.22%
- 1ヶ月の変化
- -6.46%
- 6ヶ月の変化
- -22.33%
- 1年の変化
- -27.89%
