통화 / KDP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KDP: Keurig Dr Pepper Inc
27.11 USD 0.09 (0.33%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KDP 환율이 오늘 -0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.05이고 고가는 27.31이었습니다.
Keurig Dr Pepper Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KDP News
- Buy Wide-Moat PepsiCo: Activist Involvement Is Icing On The Cake (NASDAQ:PEP)
- 큐리그 닥터 페퍼, 올리비에 르미르 미국 커피 부문 사장 임명
- Keurig Dr Pepper names Olivier Lemire as president of U.S. coffee division
- 큐리그 닥터 페퍼, Piper Sandler 목표 주가 35달러로 하향
- Keurig Dr Pepper stock price target lowered to $35 at Piper Sandler
- 큐리그 닥터 페퍼, 분기 배당금 0.23달러 발표
- Keurig Dr Pepper announces $0.23 quarterly dividend
- Elevated Costs Challenge Coca-Cola: How Will the Brand Adapt?
- Keurig Dr Pepper: Unlocking Value By Spinning Off Coffee (NASDAQ:KDP)
- BROS vs. KDP: Which Coffee Stock Offers More Growth Potential?
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Can PepsiCo's Diverse Portfolio Outperform in a Soft Market?
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Keurig Dr Pepper: Under Pressure Amidst Highly Transformative Decisions (NASDAQ:KDP)
- 큐리그 닥터 페퍼, 52주 최저치 기록: 주당 $27.10
- Keurig Dr Pepper stock hits 52-week low at $27.10
- If Pepsi Wants to Win, It Has to Play Coke’s Game
- Can Keurig's U.S. Refreshment Beverages Sustain Growth Momentum?
- Keurig Dr Pepper Inc. (KDP): I Just Can’t Make Sense Of Its Big Business Decision, Says Jim Cramer
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- QQQ ETF News, 9/9/2025 - TipRanks.com
- Will Coca-Cola's Healthier Options Continue to Win Over Consumers?
- PepsiCo Showcases Emerging Market Growth: Sustainable or Cyclical?
- Astera Labs and JD.com have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
일일 변동 비율
27.05 27.31
년간 변동
26.58 38.92
- 이전 종가
- 27.20
- 시가
- 27.30
- Bid
- 27.11
- Ask
- 27.41
- 저가
- 27.05
- 고가
- 27.31
- 볼륨
- 17.729 K
- 일일 변동
- -0.33%
- 월 변동
- -6.77%
- 6개월 변동
- -22.59%
- 년간 변동율
- -28.13%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K