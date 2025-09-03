КотировкиРазделы
KDP: Keurig Dr Pepper Inc

26.96 USD 0.21 (0.79%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KDP за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.58, а максимальная — 27.08.

Следите за динамикой Keurig Dr Pepper Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
26.58 27.08
Годовой диапазон
26.58 38.92
Предыдущее закрытие
26.75
Open
26.75
Bid
26.96
Ask
27.26
Low
26.58
High
27.08
Объем
22.889 K
Дневное изменение
0.79%
Месячное изменение
-7.29%
6-месячное изменение
-23.02%
Годовое изменение
-28.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.