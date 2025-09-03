Валюты / KDP
KDP: Keurig Dr Pepper Inc
26.96 USD 0.21 (0.79%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KDP за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.58, а максимальная — 27.08.
Следите за динамикой Keurig Dr Pepper Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
26.58 27.08
Годовой диапазон
26.58 38.92
- Предыдущее закрытие
- 26.75
- Open
- 26.75
- Bid
- 26.96
- Ask
- 27.26
- Low
- 26.58
- High
- 27.08
- Объем
- 22.889 K
- Дневное изменение
- 0.79%
- Месячное изменение
- -7.29%
- 6-месячное изменение
- -23.02%
- Годовое изменение
- -28.53%
