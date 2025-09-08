Divisas / KDP
KDP: Keurig Dr Pepper Inc
27.26 USD 0.30 (1.11%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KDP de hoy ha cambiado un 1.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.96, mientras que el máximo ha alcanzado 27.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Keurig Dr Pepper Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KDP News
- Keurig Dr Pepper nombra a Olivier Lemire como presidente de su división de café en EE.UU.
- Piper Sandler reduce el precio objetivo de las acciones de Keurig Dr Pepper a 35 dólares
- Piper Sandler reduce precio objetivo de Keurig Dr Pepper a $35
- Keurig Dr Pepper anuncia dividendo trimestral de 0,23 dólares
- Keurig Dr Pepper anuncia dividendo trimestral de $0.23
- Las acciones de Keurig Dr Pepper caen a mínimos de 52 semanas de 27,10 dólares
- Acciones de Keurig Dr Pepper tocan mínimos de 52 semanas a $27.10
Rango diario
26.96 27.46
Rango anual
26.58 38.92
- Cierres anteriores
- 26.96
- Open
- 27.02
- Bid
- 27.26
- Ask
- 27.56
- Low
- 26.96
- High
- 27.46
- Volumen
- 25.008 K
- Cambio diario
- 1.11%
- Cambio mensual
- -6.26%
- Cambio a 6 meses
- -22.16%
- Cambio anual
- -27.73%
