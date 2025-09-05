货币 / KDP
KDP: Keurig Dr Pepper Inc
26.96 USD 0.21 (0.79%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KDP汇率已更改0.79%。当日，交易品种以低点26.58和高点27.08进行交易。
关注Keurig Dr Pepper Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KDP新闻
- Piper Sandler下调Keurig Dr Pepper目标价至35美元
- Keurig Dr Pepper stock price target lowered to $35 at Piper Sandler
- 美国咖啡价格为何暴涨20.9%?干旱、关税与供应短缺成主因
- 科瑞格·卡普博士宣布季度股息为$0.23
- Keurig Dr Pepper announces $0.23 quarterly dividend
- Elevated Costs Challenge Coca-Cola: How Will the Brand Adapt?
- Keurig Dr Pepper: Unlocking Value By Spinning Off Coffee (NASDAQ:KDP)
- BROS vs. KDP: Which Coffee Stock Offers More Growth Potential?
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Can PepsiCo's Diverse Portfolio Outperform in a Soft Market?
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Keurig Dr Pepper: Under Pressure Amidst Highly Transformative Decisions (NASDAQ:KDP)
- 科瑞格·达能博士股价触及52周低点27.10美元
- Keurig Dr Pepper stock hits 52-week low at $27.10
- If Pepsi Wants to Win, It Has to Play Coke’s Game
- Can Keurig's U.S. Refreshment Beverages Sustain Growth Momentum?
- Keurig Dr Pepper Inc. (KDP): I Just Can’t Make Sense Of Its Big Business Decision, Says Jim Cramer
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- QQQ ETF News, 9/9/2025 - TipRanks.com
- Will Coca-Cola's Healthier Options Continue to Win Over Consumers?
- PepsiCo Showcases Emerging Market Growth: Sustainable or Cyclical?
- Astera Labs and JD.com have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Where Coca-Cola Is Winning: A Deep Dive Into Segment Performance
- Analysis-Nestle CEO shake-up overshadows broader malaise
日范围
26.58 27.08
年范围
26.58 38.92
- 前一天收盘价
- 26.75
- 开盘价
- 26.75
- 卖价
- 26.96
- 买价
- 27.26
- 最低价
- 26.58
- 最高价
- 27.08
- 交易量
- 22.889 K
- 日变化
- 0.79%
- 月变化
- -7.29%
- 6个月变化
- -23.02%
- 年变化
- -28.53%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值