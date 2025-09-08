Währungen / KDP
KDP: Keurig Dr Pepper Inc
27.20 USD 0.06 (0.22%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KDP hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.08 bis zu einem Hoch von 27.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Keurig Dr Pepper Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KDP News
- Buy Wide-Moat PepsiCo: Activist Involvement Is Icing On The Cake (NASDAQ:PEP)
- Keurig Dr Pepper ernennt Olivier Lemire zum Leiter der US-Kaffeesparte
- Keurig Dr Pepper names Olivier Lemire as president of U.S. coffee division
- Keurig Dr Pepper stock price target lowered to $35 at Piper Sandler
- Keurig Dr Pepper bestätigt Quartalsdividende und setzt Serie von Erhöhungen fort
- Keurig Dr Pepper announces $0.23 quarterly dividend
- Elevated Costs Challenge Coca-Cola: How Will the Brand Adapt?
- Keurig Dr Pepper: Unlocking Value By Spinning Off Coffee (NASDAQ:KDP)
- BROS vs. KDP: Which Coffee Stock Offers More Growth Potential?
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Can PepsiCo's Diverse Portfolio Outperform in a Soft Market?
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Keurig Dr Pepper: Under Pressure Amidst Highly Transformative Decisions (NASDAQ:KDP)
- Keurig Dr Pepper: Manager kauft Aktien im Wert von über 250.000 US-Dollar nahe Jahrestief
- Keurig Dr Pepper-Aktie erreicht 52-Wochen-Tief bei 27,10 $
- Keurig Dr Pepper stock hits 52-week low at $27.10
- If Pepsi Wants to Win, It Has to Play Coke’s Game
- Can Keurig's U.S. Refreshment Beverages Sustain Growth Momentum?
- Keurig Dr Pepper Inc. (KDP): I Just Can’t Make Sense Of Its Big Business Decision, Says Jim Cramer
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- QQQ ETF News, 9/9/2025 - TipRanks.com
- Will Coca-Cola's Healthier Options Continue to Win Over Consumers?
- PepsiCo Showcases Emerging Market Growth: Sustainable or Cyclical?
- Astera Labs and JD.com have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
Tagesspanne
27.08 27.45
Jahresspanne
26.58 38.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.26
- Eröffnung
- 27.13
- Bid
- 27.20
- Ask
- 27.50
- Tief
- 27.08
- Hoch
- 27.45
- Volumen
- 20.924 K
- Tagesänderung
- -0.22%
- Monatsänderung
- -6.46%
- 6-Monatsänderung
- -22.33%
- Jahresänderung
- -27.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K