クォートセクション
通貨 / KD
株に戻る

KD: Kyndryl Holdings Inc

31.48 USD 0.33 (1.04%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KDの今日の為替レートは、-1.04%変化しました。日中、通貨は1あたり31.39の安値と32.29の高値で取引されました。

Kyndryl Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KD News

1日のレンジ
31.39 32.29
1年のレンジ
22.26 44.20
以前の終値
31.81
始値
32.07
買値
31.48
買値
31.78
安値
31.39
高値
32.29
出来高
3.180 K
1日の変化
-1.04%
1ヶ月の変化
1.55%
6ヶ月の変化
0.41%
1年の変化
37.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K