KD: Kyndryl Holdings Inc
31.48 USD 0.33 (1.04%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KDの今日の為替レートは、-1.04%変化しました。日中、通貨は1あたり31.39の安値と32.29の高値で取引されました。
Kyndryl Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
31.39 32.29
1年のレンジ
22.26 44.20
- 以前の終値
- 31.81
- 始値
- 32.07
- 買値
- 31.48
- 買値
- 31.78
- 安値
- 31.39
- 高値
- 32.29
- 出来高
- 3.180 K
- 1日の変化
- -1.04%
- 1ヶ月の変化
- 1.55%
- 6ヶ月の変化
- 0.41%
- 1年の変化
- 37.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K