통화 / KD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KD: Kyndryl Holdings Inc
31.35 USD 0.13 (0.41%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KD 환율이 오늘 -0.41%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.98이고 고가는 31.64이었습니다.
Kyndryl Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KD News
- Kyndryl Holdings, Inc. (KD) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Kyndryl Stock: An Ideal Opportunity To Buy The Dip (NYSE:KD)
- 1 Cheap Tech Stock to Buy Right Now
- Why Kyndryl Holdings, Inc. (KD) Outpaced the Stock Market Today
- Do Options Traders Know Something About KD Stock We Don't?
- Kyndryl to invest $2.25 billion in India over next three years
- Kyndryl signs White House pledge to advance AI education for youth
- Is Kyndryl Holdings, Inc. (KD) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Top 3 Tech Stocks That May Rocket Higher This Month - C3.ai (NYSE:AI), Kyndryl Hldgs (NYSE:KD)
- Kyndryl expands alliance with HPE to boost AI private cloud adoption
- Kyndryl (KD) Q1 EPS Drops 55 Percent
- Kyndryl partners with Nova Intelligence to accelerate SAP transformations
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Kyndryl Holdings, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KD)
- Kyndryl Holdings, Inc. (KD) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Kyndryl Q1 2026 slides: margin expansion continues despite revenue stagnation
- Inspire Medical Systems, Ichor Holdings, Vertex Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Kyndryl Holdings, Inc. (KD) Surpasses Q1 Earnings Estimates
- After-hours movers: Palantir, Hims & Hers, Vertex Pharma and more
- Kyndryl shares tumble as revenue misses expectations
- Kyndryl Set to Report Q1 Earnings: What's in the Offing?
- LiveRamp (RAMP) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- KD or APP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
일일 변동 비율
30.98 31.64
년간 변동
22.26 44.20
- 이전 종가
- 31.48
- 시가
- 31.18
- Bid
- 31.35
- Ask
- 31.65
- 저가
- 30.98
- 고가
- 31.64
- 볼륨
- 3.431 K
- 일일 변동
- -0.41%
- 월 변동
- 1.13%
- 6개월 변동
- 0.00%
- 년간 변동율
- 36.78%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K