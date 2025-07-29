KurseKategorien
KD: Kyndryl Holdings Inc

31.48 USD 0.33 (1.04%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KD hat sich für heute um -1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.39 bis zu einem Hoch von 32.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kyndryl Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
31.39 32.29
Jahresspanne
22.26 44.20
Vorheriger Schlusskurs
31.81
Eröffnung
32.07
Bid
31.48
Ask
31.78
Tief
31.39
Hoch
32.29
Volumen
3.180 K
Tagesänderung
-1.04%
Monatsänderung
1.55%
6-Monatsänderung
0.41%
Jahresänderung
37.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K