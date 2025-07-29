Währungen / KD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KD: Kyndryl Holdings Inc
31.48 USD 0.33 (1.04%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KD hat sich für heute um -1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.39 bis zu einem Hoch von 32.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kyndryl Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KD News
- Kyndryl Holdings, Inc. (KD) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Kyndryl Stock: An Ideal Opportunity To Buy The Dip (NYSE:KD)
- 1 Cheap Tech Stock to Buy Right Now
- Why Kyndryl Holdings, Inc. (KD) Outpaced the Stock Market Today
- Do Options Traders Know Something About KD Stock We Don't?
- Kyndryl to invest $2.25 billion in India over next three years
- Kyndryl signs White House pledge to advance AI education for youth
- Is Kyndryl Holdings, Inc. (KD) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Top 3 Tech Stocks That May Rocket Higher This Month - C3.ai (NYSE:AI), Kyndryl Hldgs (NYSE:KD)
- Kyndryl expands alliance with HPE to boost AI private cloud adoption
- Kyndryl (KD) Q1 EPS Drops 55 Percent
- Kyndryl partners with Nova Intelligence to accelerate SAP transformations
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Kyndryl Holdings, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KD)
- Kyndryl Holdings, Inc. (KD) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Kyndryl Q1 2026 slides: margin expansion continues despite revenue stagnation
- Inspire Medical Systems, Ichor Holdings, Vertex Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Kyndryl Holdings, Inc. (KD) Surpasses Q1 Earnings Estimates
- After-hours movers: Palantir, Hims & Hers, Vertex Pharma and more
- Kyndryl shares tumble as revenue misses expectations
- Kyndryl Set to Report Q1 Earnings: What's in the Offing?
- LiveRamp (RAMP) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- KD or APP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Tagesspanne
31.39 32.29
Jahresspanne
22.26 44.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.81
- Eröffnung
- 32.07
- Bid
- 31.48
- Ask
- 31.78
- Tief
- 31.39
- Hoch
- 32.29
- Volumen
- 3.180 K
- Tagesänderung
- -1.04%
- Monatsänderung
- 1.55%
- 6-Monatsänderung
- 0.41%
- Jahresänderung
- 37.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K