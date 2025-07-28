货币 / KD
KD: Kyndryl Holdings Inc
31.72 USD 0.28 (0.88%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KD汇率已更改-0.88%。当日，交易品种以低点31.15和高点32.02进行交易。
关注Kyndryl Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KD新闻
日范围
31.15 32.02
年范围
22.26 44.20
- 前一天收盘价
- 32.00
- 开盘价
- 32.02
- 卖价
- 31.72
- 买价
- 32.02
- 最低价
- 31.15
- 最高价
- 32.02
- 交易量
- 3.091 K
- 日变化
- -0.88%
- 月变化
- 2.32%
- 6个月变化
- 1.18%
- 年变化
- 38.39%
