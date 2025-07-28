КотировкиРазделы
Валюты / KD
Назад в Рынок акций США

KD: Kyndryl Holdings Inc

31.72 USD 0.28 (0.88%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KD за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.15, а максимальная — 32.02.

Следите за динамикой Kyndryl Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости KD

Дневной диапазон
31.15 32.02
Годовой диапазон
22.26 44.20
Предыдущее закрытие
32.00
Open
32.02
Bid
31.72
Ask
32.02
Low
31.15
High
32.02
Объем
3.091 K
Дневное изменение
-0.88%
Месячное изменение
2.32%
6-месячное изменение
1.18%
Годовое изменение
38.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.