KD: Kyndryl Holdings Inc
31.72 USD 0.28 (0.88%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KD за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.15, а максимальная — 32.02.
Следите за динамикой Kyndryl Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
31.15 32.02
Годовой диапазон
22.26 44.20
- Предыдущее закрытие
- 32.00
- Open
- 32.02
- Bid
- 31.72
- Ask
- 32.02
- Low
- 31.15
- High
- 32.02
- Объем
- 3.091 K
- Дневное изменение
- -0.88%
- Месячное изменение
- 2.32%
- 6-месячное изменение
- 1.18%
- Годовое изменение
- 38.39%
