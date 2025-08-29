クォートセクション
通貨 / JSMD
株に戻る

JSMD: Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

86.48 USD 0.41 (0.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JSMDの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり86.00の安値と87.12の高値で取引されました。

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JSMD News

1日のレンジ
86.00 87.12
1年のレンジ
60.98 87.12
以前の終値
86.89
始値
87.12
買値
86.48
買値
86.78
安値
86.00
高値
87.12
出来高
53
1日の変化
-0.47%
1ヶ月の変化
6.33%
6ヶ月の変化
24.31%
1年の変化
19.99%
21 9月, 日曜日