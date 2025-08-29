КотировкиРазделы
JSMD: Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

86.48 USD 0.41 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JSMD за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.00, а максимальная — 87.12.

Следите за динамикой Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
86.00 87.12
Годовой диапазон
60.98 87.12
Предыдущее закрытие
86.89
Open
87.12
Bid
86.48
Ask
86.78
Low
86.00
High
87.12
Объем
53
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
6.33%
6-месячное изменение
24.31%
Годовое изменение
19.99%
