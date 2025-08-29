KurseKategorien
JSMD: Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

86.48 USD 0.41 (0.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JSMD hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 86.00 bis zu einem Hoch von 87.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
86.00 87.12
Jahresspanne
60.98 87.12
Vorheriger Schlusskurs
86.89
Eröffnung
87.12
Bid
86.48
Ask
86.78
Tief
86.00
Hoch
87.12
Volumen
53
Tagesänderung
-0.47%
Monatsänderung
6.33%
6-Monatsänderung
24.31%
Jahresänderung
19.99%
