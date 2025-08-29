Währungen / JSMD
JSMD: Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
86.48 USD 0.41 (0.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JSMD hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 86.00 bis zu einem Hoch von 87.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
86.00 87.12
Jahresspanne
60.98 87.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 86.89
- Eröffnung
- 87.12
- Bid
- 86.48
- Ask
- 86.78
- Tief
- 86.00
- Hoch
- 87.12
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- -0.47%
- Monatsänderung
- 6.33%
- 6-Monatsänderung
- 24.31%
- Jahresänderung
- 19.99%
21 September, Sonntag