货币 / JSMD
JSMD: Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
86.48 USD 0.41 (0.47%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JSMD汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点86.00和高点87.12进行交易。
关注Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
86.00 87.12
年范围
60.98 87.12
- 前一天收盘价
- 86.89
- 开盘价
- 87.12
- 卖价
- 86.48
- 买价
- 86.78
- 最低价
- 86.00
- 最高价
- 87.12
- 交易量
- 53
- 日变化
- -0.47%
- 月变化
- 6.33%
- 6个月变化
- 24.31%
- 年变化
- 19.99%
21 九月, 星期日