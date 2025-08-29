통화 / JSMD
JSMD: Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
86.48 USD 0.41 (0.47%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JSMD 환율이 오늘 -0.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 86.00이고 고가는 87.12이었습니다.
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JSMD News
일일 변동 비율
86.00 87.12
년간 변동
60.98 87.12
- 이전 종가
- 86.89
- 시가
- 87.12
- Bid
- 86.48
- Ask
- 86.78
- 저가
- 86.00
- 고가
- 87.12
- 볼륨
- 53
- 일일 변동
- -0.47%
- 월 변동
- 6.33%
- 6개월 변동
- 24.31%
- 년간 변동율
- 19.99%
21 9월, 일요일