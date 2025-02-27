通貨 / ITOT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ITOT: iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
144.84 USD 0.94 (0.65%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ITOTの今日の為替レートは、0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり144.29の安値と145.34の高値で取引されました。
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITOT News
- ETFs to Gain as Inflation Edges Higher in August
- ITOT: The Near-Term Risks Are Higher
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Spectris: Takeover Highlights Hidden Value In U.K. Small-Cap Stocks (OTCMKTS:SEPJF)
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- ITOT: Opportunities And Risks Are Balanced (NYSEARCA:ITOT)
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Portfolio Rebalancing: Free Lunch Or Empty Calories? (NYSEARCA:ELM)
- iShares S&P Total Stock Market ETF Vs. Vanguard's VTI: Virtually Identical In Many Ways
- Small Cap Tilt Means SCHB Will Underperform Large Cap Blends
1日のレンジ
144.29 145.34
1年のレンジ
105.00 145.34
- 以前の終値
- 143.90
- 始値
- 144.50
- 買値
- 144.84
- 買値
- 145.14
- 安値
- 144.29
- 高値
- 145.34
- 出来高
- 2.462 K
- 1日の変化
- 0.65%
- 1ヶ月の変化
- 3.80%
- 6ヶ月の変化
- 19.13%
- 1年の変化
- 15.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K