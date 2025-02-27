CotizacionesSecciones
ITOT: iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

143.90 USD 0.15 (0.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ITOT de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 142.93, mientras que el máximo ha alcanzado 144.66.

Rango diario
142.93 144.66
Rango anual
105.00 144.78
Cierres anteriores
144.05
Open
144.22
Bid
143.90
Ask
144.20
Low
142.93
High
144.66
Volumen
2.250 K
Cambio diario
-0.10%
Cambio mensual
3.12%
Cambio a 6 meses
18.36%
Cambio anual
14.57%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B