Divisas / ITOT
ITOT: iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
143.90 USD 0.15 (0.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ITOT de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 142.93, mientras que el máximo ha alcanzado 144.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ITOT News
Rango diario
142.93 144.66
Rango anual
105.00 144.78
- Cierres anteriores
- 144.05
- Open
- 144.22
- Bid
- 143.90
- Ask
- 144.20
- Low
- 142.93
- High
- 144.66
- Volumen
- 2.250 K
- Cambio diario
- -0.10%
- Cambio mensual
- 3.12%
- Cambio a 6 meses
- 18.36%
- Cambio anual
- 14.57%
