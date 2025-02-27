Devises / ITOT
ITOT: iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
145.41 USD 0.57 (0.39%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ITOT a changé de 0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 144.70 et à un maximum de 145.55.
Suivez la dynamique iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
144.70 145.55
Range Annuel
105.00 145.55
- Clôture Précédente
- 144.84
- Ouverture
- 145.15
- Bid
- 145.41
- Ask
- 145.71
- Plus Bas
- 144.70
- Plus Haut
- 145.55
- Volume
- 1.676 K
- Changement quotidien
- 0.39%
- Changement Mensuel
- 4.21%
- Changement à 6 Mois
- 19.60%
- Changement Annuel
- 15.77%
20 septembre, samedi