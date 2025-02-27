CotationsSections
Devises / ITOT
ITOT: iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

145.41 USD 0.57 (0.39%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ITOT a changé de 0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 144.70 et à un maximum de 145.55.

Suivez la dynamique iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
144.70 145.55
Range Annuel
105.00 145.55
Clôture Précédente
144.84
Ouverture
145.15
Bid
145.41
Ask
145.71
Plus Bas
144.70
Plus Haut
145.55
Volume
1.676 K
Changement quotidien
0.39%
Changement Mensuel
4.21%
Changement à 6 Mois
19.60%
Changement Annuel
15.77%
