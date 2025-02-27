통화 / ITOT
ITOT: iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
145.41 USD 0.57 (0.39%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ITOT 환율이 오늘 0.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 144.70이고 고가는 145.55이었습니다.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
144.70 145.55
년간 변동
105.00 145.55
- 이전 종가
- 144.84
- 시가
- 145.15
- Bid
- 145.41
- Ask
- 145.71
- 저가
- 144.70
- 고가
- 145.55
- 볼륨
- 1.676 K
- 일일 변동
- 0.39%
- 월 변동
- 4.21%
- 6개월 변동
- 19.60%
- 년간 변동율
- 15.77%
20 9월, 토요일