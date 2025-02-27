KurseKategorien
ITOT: iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

145.17 USD 0.33 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ITOT hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 144.70 bis zu einem Hoch von 145.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
144.70 145.28
Jahresspanne
105.00 145.55
Vorheriger Schlusskurs
144.84
Eröffnung
145.15
Bid
145.17
Ask
145.47
Tief
144.70
Hoch
145.28
Volumen
1.035 K
Tagesänderung
0.23%
Monatsänderung
4.03%
6-Monatsänderung
19.40%
Jahresänderung
15.58%
