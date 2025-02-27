Währungen / ITOT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ITOT: iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
145.17 USD 0.33 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ITOT hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 144.70 bis zu einem Hoch von 145.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITOT News
- ETFs to Gain as Inflation Edges Higher in August
- ITOT: The Near-Term Risks Are Higher
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Spectris: Takeover Highlights Hidden Value In U.K. Small-Cap Stocks (OTCMKTS:SEPJF)
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- ITOT: Opportunities And Risks Are Balanced (NYSEARCA:ITOT)
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Portfolio Rebalancing: Free Lunch Or Empty Calories? (NYSEARCA:ELM)
- iShares S&P Total Stock Market ETF Vs. Vanguard's VTI: Virtually Identical In Many Ways
- Small Cap Tilt Means SCHB Will Underperform Large Cap Blends
Tagesspanne
144.70 145.28
Jahresspanne
105.00 145.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 144.84
- Eröffnung
- 145.15
- Bid
- 145.17
- Ask
- 145.47
- Tief
- 144.70
- Hoch
- 145.28
- Volumen
- 1.035 K
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- 4.03%
- 6-Monatsänderung
- 19.40%
- Jahresänderung
- 15.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K