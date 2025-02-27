КотировкиРазделы
Валюты / ITOT
Назад в Рынок акций США

ITOT: iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

144.05 USD 0.64 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ITOT за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 143.85, а максимальная — 144.47.

Следите за динамикой iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ITOT

Дневной диапазон
143.85 144.47
Годовой диапазон
105.00 144.78
Предыдущее закрытие
144.69
Open
144.33
Bid
144.05
Ask
144.35
Low
143.85
High
144.47
Объем
2.341 K
Дневное изменение
-0.44%
Месячное изменение
3.23%
6-месячное изменение
18.48%
Годовое изменение
14.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.