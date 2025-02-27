Валюты / ITOT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ITOT: iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
144.05 USD 0.64 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ITOT за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 143.85, а максимальная — 144.47.
Следите за динамикой iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ITOT
- ETFs to Gain as Inflation Edges Higher in August
- ITOT: The Near-Term Risks Are Higher
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Spectris: Takeover Highlights Hidden Value In U.K. Small-Cap Stocks (OTCMKTS:SEPJF)
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- ITOT: Opportunities And Risks Are Balanced (NYSEARCA:ITOT)
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Portfolio Rebalancing: Free Lunch Or Empty Calories? (NYSEARCA:ELM)
- iShares S&P Total Stock Market ETF Vs. Vanguard's VTI: Virtually Identical In Many Ways
- Small Cap Tilt Means SCHB Will Underperform Large Cap Blends
Дневной диапазон
143.85 144.47
Годовой диапазон
105.00 144.78
- Предыдущее закрытие
- 144.69
- Open
- 144.33
- Bid
- 144.05
- Ask
- 144.35
- Low
- 143.85
- High
- 144.47
- Объем
- 2.341 K
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- 3.23%
- 6-месячное изменение
- 18.48%
- Годовое изменение
- 14.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.