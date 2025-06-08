通貨 / INUV
INUV: Inuvo Inc
3.53 USD 0.05 (1.44%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INUVの今日の為替レートは、1.44%変化しました。日中、通貨は1あたり3.44の安値と3.58の高値で取引されました。
Inuvo Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
INUV News
- Inuvo at H.C. Wainwright: Strategic Growth and IntentKey Focus
- Inuvo, Inc. (INUV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Inuvo, Inc (INUV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Inuvo earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Inuvo stock price target raised to $15 from $2 at H.C. Wainwright
- Inuvo at IAccess Alpha: AI Tech Leads Strategic Growth
- Inuvo announces 1-for-10 reverse stock split
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
1日のレンジ
3.44 3.58
1年のレンジ
0.19 6.27
- 以前の終値
- 3.48
- 始値
- 3.54
- 買値
- 3.53
- 買値
- 3.83
- 安値
- 3.44
- 高値
- 3.58
- 出来高
- 230
- 1日の変化
- 1.44%
- 1ヶ月の変化
- 4.13%
- 6ヶ月の変化
- 880.56%
- 1年の変化
- 1312.00%
