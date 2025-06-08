クォートセクション
通貨 / INUV
株に戻る

INUV: Inuvo Inc

3.53 USD 0.05 (1.44%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

INUVの今日の為替レートは、1.44%変化しました。日中、通貨は1あたり3.44の安値と3.58の高値で取引されました。

Inuvo Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INUV News

1日のレンジ
3.44 3.58
1年のレンジ
0.19 6.27
以前の終値
3.48
始値
3.54
買値
3.53
買値
3.83
安値
3.44
高値
3.58
出来高
230
1日の変化
1.44%
1ヶ月の変化
4.13%
6ヶ月の変化
880.56%
1年の変化
1312.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K