货币 / INUV
INUV: Inuvo Inc
3.53 USD 0.07 (2.02%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INUV汇率已更改2.02%。当日，交易品种以低点3.43和高点3.58进行交易。
关注Inuvo Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INUV新闻
- Inuvo at H.C. Wainwright: Strategic Growth and IntentKey Focus
- Inuvo, Inc. (INUV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Inuvo, Inc (INUV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Inuvo earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Inuvo stock price target raised to $15 from $2 at H.C. Wainwright
- Inuvo at IAccess Alpha: AI Tech Leads Strategic Growth
- Inuvo announces 1-for-10 reverse stock split
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
日范围
3.43 3.58
年范围
0.19 6.27
- 前一天收盘价
- 3.46
- 开盘价
- 3.48
- 卖价
- 3.53
- 买价
- 3.83
- 最低价
- 3.43
- 最高价
- 3.58
- 交易量
- 176
- 日变化
- 2.02%
- 月变化
- 4.13%
- 6个月变化
- 880.56%
- 年变化
- 1312.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值