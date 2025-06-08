Валюты / INUV
INUV: Inuvo Inc
3.53 USD 0.07 (2.02%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INUV за сегодня изменился на 2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.43, а максимальная — 3.58.
Следите за динамикой Inuvo Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INUV
- Inuvo at H.C. Wainwright: Strategic Growth and IntentKey Focus
- Inuvo, Inc. (INUV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Inuvo, Inc (INUV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Inuvo earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Inuvo stock price target raised to $15 from $2 at H.C. Wainwright
- Inuvo at IAccess Alpha: AI Tech Leads Strategic Growth
- Inuvo announces 1-for-10 reverse stock split
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
Дневной диапазон
3.43 3.58
Годовой диапазон
0.19 6.27
- Предыдущее закрытие
- 3.46
- Open
- 3.48
- Bid
- 3.53
- Ask
- 3.83
- Low
- 3.43
- High
- 3.58
- Объем
- 176
- Дневное изменение
- 2.02%
- Месячное изменение
- 4.13%
- 6-месячное изменение
- 880.56%
- Годовое изменение
- 1312.00%
