INUV: Inuvo Inc
3.61 USD 0.08 (2.27%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de INUV a changé de 2.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.47 et à un maximum de 3.80.
Suivez la dynamique Inuvo Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
INUV Nouvelles
- Inuvo at H.C. Wainwright: Strategic Growth and IntentKey Focus
- Inuvo, Inc. (INUV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Inuvo, Inc (INUV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Inuvo earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Inuvo stock price target raised to $15 from $2 at H.C. Wainwright
- Inuvo at IAccess Alpha: AI Tech Leads Strategic Growth
- Inuvo announces 1-for-10 reverse stock split
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
Range quotidien
3.47 3.80
Range Annuel
0.19 6.27
- Clôture Précédente
- 3.53
- Ouverture
- 3.47
- Bid
- 3.61
- Ask
- 3.91
- Plus Bas
- 3.47
- Plus Haut
- 3.80
- Volume
- 436
- Changement quotidien
- 2.27%
- Changement Mensuel
- 6.49%
- Changement à 6 Mois
- 902.78%
- Changement Annuel
- 1344.00%
20 septembre, samedi