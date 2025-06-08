Valute / INUV
INUV: Inuvo Inc
3.61 USD 0.08 (2.27%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INUV ha avuto una variazione del 2.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.47 e ad un massimo di 3.80.
Segui le dinamiche di Inuvo Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INUV News
- Inuvo at H.C. Wainwright: Strategic Growth and IntentKey Focus
- Inuvo, Inc. (INUV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Inuvo, Inc (INUV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Inuvo earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Inuvo stock price target raised to $15 from $2 at H.C. Wainwright
- Inuvo at IAccess Alpha: AI Tech Leads Strategic Growth
- Inuvo announces 1-for-10 reverse stock split
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
Intervallo Giornaliero
3.47 3.80
Intervallo Annuale
0.19 6.27
- Chiusura Precedente
- 3.53
- Apertura
- 3.47
- Bid
- 3.61
- Ask
- 3.91
- Minimo
- 3.47
- Massimo
- 3.80
- Volume
- 436
- Variazione giornaliera
- 2.27%
- Variazione Mensile
- 6.49%
- Variazione Semestrale
- 902.78%
- Variazione Annuale
- 1344.00%
20 settembre, sabato