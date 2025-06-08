Divisas / INUV
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
INUV: Inuvo Inc
3.48 USD 0.05 (1.42%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de INUV de hoy ha cambiado un -1.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.46, mientras que el máximo ha alcanzado 3.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Inuvo Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INUV News
- Inuvo at H.C. Wainwright: Strategic Growth and IntentKey Focus
- Inuvo, Inc. (INUV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Inuvo, Inc (INUV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Inuvo earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Inuvo stock price target raised to $15 from $2 at H.C. Wainwright
- Inuvo at IAccess Alpha: AI Tech Leads Strategic Growth
- Inuvo announces 1-for-10 reverse stock split
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
Rango diario
3.46 3.65
Rango anual
0.19 6.27
- Cierres anteriores
- 3.53
- Open
- 3.53
- Bid
- 3.48
- Ask
- 3.78
- Low
- 3.46
- High
- 3.65
- Volumen
- 158
- Cambio diario
- -1.42%
- Cambio mensual
- 2.65%
- Cambio a 6 meses
- 866.67%
- Cambio anual
- 1292.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B