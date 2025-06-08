Währungen / INUV
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
INUV: Inuvo Inc
3.67 USD 0.14 (3.97%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INUV hat sich für heute um 3.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.47 bis zu einem Hoch von 3.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Inuvo Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INUV News
- Inuvo at H.C. Wainwright: Strategic Growth and IntentKey Focus
- Inuvo, Inc. (INUV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Inuvo, Inc (INUV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Inuvo earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Inuvo stock price target raised to $15 from $2 at H.C. Wainwright
- Inuvo at IAccess Alpha: AI Tech Leads Strategic Growth
- Inuvo announces 1-for-10 reverse stock split
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
Tagesspanne
3.47 3.69
Jahresspanne
0.19 6.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.53
- Eröffnung
- 3.47
- Bid
- 3.67
- Ask
- 3.97
- Tief
- 3.47
- Hoch
- 3.69
- Volumen
- 76
- Tagesänderung
- 3.97%
- Monatsänderung
- 8.26%
- 6-Monatsänderung
- 919.44%
- Jahresänderung
- 1368.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K