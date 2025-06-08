KurseKategorien
Währungen / INUV
INUV: Inuvo Inc

3.67 USD 0.14 (3.97%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INUV hat sich für heute um 3.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.47 bis zu einem Hoch von 3.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Inuvo Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
3.47 3.69
Jahresspanne
0.19 6.27
Vorheriger Schlusskurs
3.53
Eröffnung
3.47
Bid
3.67
Ask
3.97
Tief
3.47
Hoch
3.69
Volumen
76
Tagesänderung
3.97%
Monatsänderung
8.26%
6-Monatsänderung
919.44%
Jahresänderung
1368.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K