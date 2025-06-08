통화 / INUV
INUV: Inuvo Inc
3.61 USD 0.08 (2.27%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INUV 환율이 오늘 2.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.47이고 고가는 3.80이었습니다.
Inuvo Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
INUV News
- Inuvo at H.C. Wainwright: Strategic Growth and IntentKey Focus
- Inuvo, Inc. (INUV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Inuvo, Inc (INUV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Inuvo earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Inuvo stock price target raised to $15 from $2 at H.C. Wainwright
- Inuvo at IAccess Alpha: AI Tech Leads Strategic Growth
- Inuvo announces 1-for-10 reverse stock split
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
일일 변동 비율
3.47 3.80
년간 변동
0.19 6.27
- 이전 종가
- 3.53
- 시가
- 3.47
- Bid
- 3.61
- Ask
- 3.91
- 저가
- 3.47
- 고가
- 3.80
- 볼륨
- 436
- 일일 변동
- 2.27%
- 월 변동
- 6.49%
- 6개월 변동
- 902.78%
- 년간 변동율
- 1344.00%
