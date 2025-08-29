クォートセクション
通貨 / IJH
IJH: iShares Core S&P Mid-Cap ETF

66.13 USD 0.81 (1.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IJHの今日の為替レートは、1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり65.48の安値と66.24の高値で取引されました。

iShares Core S&P Mid-Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
65.48 66.24
1年のレンジ
50.17 68.33
以前の終値
65.32
始値
65.61
買値
66.13
買値
66.43
安値
65.48
高値
66.24
出来高
9.993 K
1日の変化
1.24%
1ヶ月の変化
2.54%
6ヶ月の変化
13.55%
1年の変化
6.20%
