IJH
IJH: iShares Core S&P Mid-Cap ETF
65.61 USD 0.52 (0.79%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IJH ha avuto una variazione del -0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 65.46 e ad un massimo di 66.16.
Segui le dinamiche di iShares Core S&P Mid-Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IJH News
Intervallo Giornaliero
65.46 66.16
Intervallo Annuale
50.17 68.33
- Chiusura Precedente
- 66.13
- Apertura
- 66.16
- Bid
- 65.61
- Ask
- 65.91
- Minimo
- 65.46
- Massimo
- 66.16
- Volume
- 8.018 K
- Variazione giornaliera
- -0.79%
- Variazione Mensile
- 1.74%
- Variazione Semestrale
- 12.65%
- Variazione Annuale
- 5.36%
21 settembre, domenica