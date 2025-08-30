QuotazioniSezioni
IJH: iShares Core S&P Mid-Cap ETF

65.61 USD 0.52 (0.79%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IJH ha avuto una variazione del -0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 65.46 e ad un massimo di 66.16.

Intervallo Giornaliero
65.46 66.16
Intervallo Annuale
50.17 68.33
Chiusura Precedente
66.13
Apertura
66.16
Bid
65.61
Ask
65.91
Minimo
65.46
Massimo
66.16
Volume
8.018 K
Variazione giornaliera
-0.79%
Variazione Mensile
1.74%
Variazione Semestrale
12.65%
Variazione Annuale
5.36%
21 settembre, domenica