IJH: iShares Core S&P Mid-Cap ETF

65.63 USD 0.50 (0.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IJH hat sich für heute um -0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.46 bis zu einem Hoch von 66.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Core S&P Mid-Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
65.46 66.16
Jahresspanne
50.17 68.33
Vorheriger Schlusskurs
66.13
Eröffnung
66.16
Bid
65.63
Ask
65.93
Tief
65.46
Hoch
66.16
Volumen
6.129 K
Tagesänderung
-0.76%
Monatsänderung
1.77%
6-Monatsänderung
12.69%
Jahresänderung
5.40%
