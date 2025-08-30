Валюты / IJH
IJH: iShares Core S&P Mid-Cap ETF
65.61 USD 0.52 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IJH за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.46, а максимальная — 66.16.
Следите за динамикой iShares Core S&P Mid-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
65.46 66.16
Годовой диапазон
50.17 68.33
- Предыдущее закрытие
- 66.13
- Open
- 66.16
- Bid
- 65.61
- Ask
- 65.91
- Low
- 65.46
- High
- 66.16
- Объем
- 8.018 K
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- 1.74%
- 6-месячное изменение
- 12.65%
- Годовое изменение
- 5.36%
21 сентября, воскресенье