クォートセクション
通貨 / IHI
株に戻る

IHI: iShares U.S. Medical Devices ETF

60.29 USD 0.29 (0.48%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IHIの今日の為替レートは、-0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり60.19の安値と60.69の高値で取引されました。

iShares U.S. Medical Devices ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IHI News

1日のレンジ
60.19 60.69
1年のレンジ
52.90 65.18
以前の終値
60.58
始値
60.57
買値
60.29
買値
60.59
安値
60.19
高値
60.69
出来高
1.976 K
1日の変化
-0.48%
1ヶ月の変化
-2.36%
6ヶ月の変化
0.48%
1年の変化
1.52%
21 9月, 日曜日