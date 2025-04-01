通貨 / IHI
IHI: iShares U.S. Medical Devices ETF
60.29 USD 0.29 (0.48%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IHIの今日の為替レートは、-0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり60.19の安値と60.69の高値で取引されました。
iShares U.S. Medical Devices ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IHI News
1日のレンジ
60.19 60.69
1年のレンジ
52.90 65.18
- 以前の終値
- 60.58
- 始値
- 60.57
- 買値
- 60.29
- 買値
- 60.59
- 安値
- 60.19
- 高値
- 60.69
- 出来高
- 1.976 K
- 1日の変化
- -0.48%
- 1ヶ月の変化
- -2.36%
- 6ヶ月の変化
- 0.48%
- 1年の変化
- 1.52%
21 9月, 日曜日