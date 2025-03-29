Devises / IHI
IHI: iShares U.S. Medical Devices ETF
60.29 USD 0.29 (0.48%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IHI a changé de -0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.19 et à un maximum de 60.69.
Suivez la dynamique iShares U.S. Medical Devices ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IHI Nouvelles
Range quotidien
60.19 60.69
Range Annuel
52.90 65.18
- Clôture Précédente
- 60.58
- Ouverture
- 60.57
- Bid
- 60.29
- Ask
- 60.59
- Plus Bas
- 60.19
- Plus Haut
- 60.69
- Volume
- 1.976 K
- Changement quotidien
- -0.48%
- Changement Mensuel
- -2.36%
- Changement à 6 Mois
- 0.48%
- Changement Annuel
- 1.52%
21 septembre, dimanche