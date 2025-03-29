КотировкиРазделы
IHI: iShares U.S. Medical Devices ETF

60.29 USD 0.29 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IHI за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.19, а максимальная — 60.69.

Следите за динамикой iShares U.S. Medical Devices ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
60.19 60.69
Годовой диапазон
52.90 65.18
Предыдущее закрытие
60.58
Open
60.57
Bid
60.29
Ask
60.59
Low
60.19
High
60.69
Объем
1.976 K
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
-2.36%
6-месячное изменение
0.48%
Годовое изменение
1.52%
