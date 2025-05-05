クォートセクション
通貨 / ICHR
ICHR: Ichor Holdings

18.02 USD 1.54 (9.34%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ICHRの今日の為替レートは、9.34%変化しました。日中、通貨は1あたり16.81の安値と18.04の高値で取引されました。

Ichor Holdingsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
16.81 18.04
1年のレンジ
15.33 36.47
以前の終値
16.48
始値
17.25
買値
18.02
買値
18.32
安値
16.81
高値
18.04
出来高
5.965 K
1日の変化
9.34%
1ヶ月の変化
12.13%
6ヶ月の変化
-19.48%
1年の変化
-42.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K