Валюты / ICHR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ICHR: Ichor Holdings
17.06 USD 0.01 (0.06%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ICHR за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.89, а максимальная — 17.70.
Следите за динамикой Ichor Holdings. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ICHR
- Do Options Traders Know Something About Ichor Holdings Stock We Don't?
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- DA Davidson lowers Ichor stock price target to $35 on operational issues
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Nasdaq Down 50 Points; ISM Services PMI Declines In July - Ameresco (NYSE:AMRC), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Dow Surges Over 100 Points; Pfizer Earnings Top Views - Agilon Health (NYSE:AGL), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- Inspire Medical Systems, Ichor Holdings, Vertex Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Ichor stock rating downgraded by B.Riley amid margin concerns
- Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ichor (ICHR) Q2 Revenue Jumps 18%
- Ichor Holdings (ICHR) Lags Q2 Earnings Estimates
- Earnings call transcript: Ichor Holdings Q2 2025 misses EPS, stock rises
- Stifel lowers Ichor stock price target to $25 ahead of Q2 earnings
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Ichor Holdings Stock?
- Ichor Holdings (ICHR) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Ichor: The Best AI Infrastructure Cyclical Bet With Recovery Underway (NASDAQ:ICHR)
- If You Are Bullish On The Semiconductor Industry, You Should Love Ichor (NASDAQ:ICHR)
- ICHR stock touches 52-week low at $15.34 amid market challenges
- Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Ichor Holdings Posts Weak Earnings, Joins Fabrinet, Vertex Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL), EverQuote (NASDAQ:EVER)
- Ichor shares plunge on earnings miss, weak guidance
Дневной диапазон
16.89 17.70
Годовой диапазон
15.33 36.47
- Предыдущее закрытие
- 17.07
- Open
- 17.33
- Bid
- 17.06
- Ask
- 17.36
- Low
- 16.89
- High
- 17.70
- Объем
- 2.095 K
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 6.16%
- 6-месячное изменение
- -23.77%
- Годовое изменение
- -45.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.