통화 / ICHR
ICHR: Ichor Holdings
18.44 USD 0.42 (2.33%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ICHR 환율이 오늘 2.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.56이고 고가는 18.73이었습니다.
Ichor Holdings 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICHR News
일일 변동 비율
17.56 18.73
년간 변동
15.33 36.47
- 이전 종가
- 18.02
- 시가
- 18.25
- Bid
- 18.44
- Ask
- 18.74
- 저가
- 17.56
- 고가
- 18.73
- 볼륨
- 3.099 K
- 일일 변동
- 2.33%
- 월 변동
- 14.75%
- 6개월 변동
- -17.61%
- 년간 변동율
- -40.92%
20 9월, 토요일