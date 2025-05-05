货币 / ICHR
ICHR: Ichor Holdings
16.89 USD 0.17 (1.00%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ICHR汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点16.74和高点17.28进行交易。
关注Ichor Holdings动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
16.74 17.28
年范围
15.33 36.47
- 前一天收盘价
- 17.06
- 开盘价
- 16.87
- 卖价
- 16.89
- 买价
- 17.19
- 最低价
- 16.74
- 最高价
- 17.28
- 交易量
- 1.325 K
- 日变化
- -1.00%
- 月变化
- 5.10%
- 6个月变化
- -24.53%
- 年变化
- -45.88%
