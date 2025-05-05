Währungen / ICHR
ICHR: Ichor Holdings
17.61 USD 0.41 (2.28%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ICHR hat sich für heute um -2.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.56 bis zu einem Hoch von 18.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ichor Holdings-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
17.56 18.25
Jahresspanne
15.33 36.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.02
- Eröffnung
- 18.25
- Bid
- 17.61
- Ask
- 17.91
- Tief
- 17.56
- Hoch
- 18.25
- Volumen
- 699
- Tagesänderung
- -2.28%
- Monatsänderung
- 9.58%
- 6-Monatsänderung
- -21.31%
- Jahresänderung
- -43.58%
